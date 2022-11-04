Шарапова рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына

«Я была готова к материнству. Это то, о чем я мечтала всю жизнь. Я чувствовала, что готова завести ребенка и передать ему свой опыт. Мне нравится наблюдать за тем, как растет мой мальчик, пусть это и невероятно сложно, потому что я все еще пытаюсь во всем разобраться», — призналась Мария Шарапова.