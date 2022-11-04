Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына. Об этом сообщает издание New Beauty.
«Я была готова к материнству. Это то, о чем я мечтала всю жизнь. Я чувствовала, что готова завести ребенка и передать ему свой опыт. Мне нравится наблюдать за тем, как растет мой мальчик, пусть это и невероятно сложно, потому что я все еще пытаюсь во всем разобраться», — призналась Мария Шарапова.
Спортсменка призналась, что материнство дается ей непросто.
«Мой день проходит за молитвой: «Пожалуйста, сделай сон моего сына хорошим, чтобы мое утро было действительно добрым». На самом деле, мне повезло, он крепко спит. Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Я стараюсь взять за привычку плотно завтракать. Обычно я готовлю овсяную кашу, режу немного фруктов, добавляю семена льна и чиа, мед», — добавила она.
В июле этого года 35-летняя Мария Шарапова впервые стала мамой. У теннисистки и ее жениха — британского миллионера и давнего друга принцев Уильяма и Гарри Александра Гилкса — родился сын, которого они назвали Теодором.