Ольховский считает теннисистку Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной

"Дарья молодец, что победила. Я говорил до турнира, что, если она выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует ее обыграть. Если она выйдет в полуфинал, это будет очень здорово", - сказал Ольховский.