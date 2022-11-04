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50 минут назад

Ольховский считает теннисистку Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной

ТАСС

Француженка Каролин Гарсия является фаворитом в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против россиянки Дарьи Касаткиной. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ольховский считает теннисистку Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования проходят в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас). В пятницу Касаткина победила американку Кори Гауфф в игре второго тура. В следующем матче она встретится с Гарсией, победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований вместе с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

"Дарья молодец, что победила. Я говорил до турнира, что, если она выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует ее обыграть. Если она выйдет в полуфинал, это будет очень здорово", - сказал Ольховский.

Также он прокомментировал выступления россиянки Вероники Кудерметовой, которая вместе с бельгийкой Элизе Мертенс одержала две победы в двух матчах в парном разряде турнира.

"Я считаю, что они одна из ведущих пар мира, поэтому от них можно ждать любого результата, вплоть до победы", - отметил собеседник агентства.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

Теннис,Андрей Ольховский,Мартина Навратилова,Дарья Касаткина,Мария Шарапова,
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