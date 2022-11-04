Теннисист Рублев разочаровал фанатов после поражения Руне

Российский теннисист Андрей Рублев покинул турнир серии «Мастерс» в Париже после поражения в третьем круге от датского спортсмена Хольгера Руны — 4:6, 5:7.
Пользователи социальных сетей назвали данный результат ожидаемым и заявили, что Рублев на данный момент не входит в десятку лучших теннисистов планеты. Цитаты приводит портал «ИноПроСпорт».
Brit Tennis Fan:
«Ожидаемый результат. Руне сейчас в огне, и при том, насколько я люблю Рублева, с точки зрения психологии ему не сравниться с Хольгером».
DangerMan:
«Человек-несуразная прическа Рублев был настолько зол, что в очередной раз чуть не сломал свою ракетку».
Cb4_89:
«Руне — красавчик! Было бы здорово, если бы в теннисе появлялось побольше юных спортсменов, способных обыгрывать игроков из топ-10 рейтинга АТР, которые не заслуживают нахождения в нем».