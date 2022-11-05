Джокович обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Серб Новак Джокович стал финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.

Джокович, получивший шестой номер посева, в полуфинале переиграл пятую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.В финале «Мастерса» многократный победитель турниров Большого шлема встретится с датчанином Хольгером Руне.ATP Masters 1000. Париж. Хард. Призовой фонд — более 5,4 млн долларов