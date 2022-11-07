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1 час назад

Медведев выпал из топ-3 рейтинга лучших теннисистов по версии ATP

Газета.Ruиещё 1

Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерял сразу две позиции в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). В сегодняшнем списке лучших теннисистов планеты он занимает пятую строчку (4065 очков).

Медведев выпал из топ-3 рейтинга ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В среду россиянин уступил во втором круге «Мастерса» Алексу де Минору из Австралии со счетом 4:6, 6:2, 5:7. Это поражение привело к тому, что Медведев потерял сразу 600 рейтинговых очков. Еще в понедельник сгорели его 1000 очков за финал Итогового турнира.

В обновленном рейтинге ATP первую строчку продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас (6820 очков), который стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) в этом году. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда.

На второй строчке рейтинга располагается еще один испанец — Рафаэль Надаль (5820 очков).

С пятого на третью позицию поднялся грек Стефанос Циципас (5350 очков). На четвертом месте продолжает оставаться норвежец Каспер Рууд (5020 очков).

Андрей Рублев поднялся с 9-го на 7-е место, Карен Хачанов опустился с 19-го на 20-е, Аслан Карацев отыграл две позиции, став 58-м.

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