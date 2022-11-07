Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал итогового турнира WTA. Как сообщает «Чемпионат.com», россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла американку Дезире Кравчик и нидерландку Деми Схюрс.

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Встреча завершилась за два тайма со счетом 6:1, 6:1. Кудерметовой и Мертенс в ходе матча удалось реализовать 5 из 9 брейк-пойнтов.

Теперь в финале Кудерметова и Мертенс сыграют против чешской пары — Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Им удалось одолеть украинскую теннисистку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко со счетом 7(7):6(5), 6:2.