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22 минуты назад

Кудерметова вышла в финал итогового турнира WTA

Елена Прошина

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал итогового турнира WTA. Как сообщает «Чемпионат.com», россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла американку Дезире Кравчик и нидерландку Деми Схюрс.

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась за два тайма со счетом 6:1, 6:1. Кудерметовой и Мертенс в ходе матча удалось реализовать 5 из 9 брейк-пойнтов.

Теперь в финале Кудерметова и Мертенс сыграют против чешской пары — Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Им удалось одолеть украинскую теннисистку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко со счетом 7(7):6(5), 6:2.

Отметим, что недавно Кудерметовой удалось войти в топ-10 рейтинга WTA. Она стала 13-й российской теннисисткой, которая смогла добиться этого результата.

Теннис,Вероника Кудерметова,Людмила Киченок,Елена Остапенко,
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