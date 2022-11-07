Стало известно о завершении расследования по допинговому делу Симоны Халеп

— Обвинение в употреблении допинга было доведено до сведения Халеп. Этап расследования завершен. Отныне Симона имеет в своем распоряжении 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить, есть и такая возможность, соглашение о признании вины, которое сократит срок ее дисквалификации с 4 лет, что является стандартной санкцией, до 3 лет, — приводит слова Чукура TVR.