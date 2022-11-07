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1 час назад

Стало известно о завершении расследования по допинговому делу Симоны Халеп

Матч ТВ

Независимое агентство по разрешению спортивных споров Sport Resolutions завершило расследование по допинговому делу бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, сообщил представитель организации Пол Чукур.

Стало известно о завершении расследования по допинговому делу Симоны Халеп
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) временно отстранило 31 летнюю теннисистку от соревнований за положительный результат теста на Открытом чемпионате США в этом году. Анализ пробы Б подтвердил результат пробы A, в котором обнаружили запрещенный Всемирное антидопинговое агентство (WADA) препарат Роксадастат. Халеп опровергла обвинения в употреблении допинга и заявила, что намерена «бороться за правду».

— Обвинение в употреблении допинга было доведено до сведения Халеп. Этап расследования завершен. Отныне Симона имеет в своем распоряжении 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить, есть и такая возможность, соглашение о признании вины, которое сократит срок ее дисквалификации с 4 лет, что является стандартной санкцией, до 3 лет, — приводит слова Чукура TVR.

Халеп занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Симона выиграла два турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Франции—2018 и Уимблдон 2019.

Теннис,Симона Халеп,Всемирное антидопинговое агентство,
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