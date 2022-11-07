Карлос Алькарас повторил достижение Марата Сафина

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина. Сегодня, 7 ноября, Алькарас начал свою девятую неделю в статусе лидера рейтинга ATP. Именно столько недель лидирования на счету Сафина, который впервые возглавил рейтинг 20 ноября 2000 года.