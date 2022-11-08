Российские теннисисты установили рекорд

— Мы в этом году одержали уже 509 побед в одиночном и парном разрядах. Такого вообще не было. Несмотря на закрытость календаря, среди 69 стран у нас столько побед на сегодня! А ведь год еще не окончен, так что еще будут! — сказал Тарпищев «Матч ТВ».