Российские теннисисты установили рекорд

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что в текущем году российские теннисисты одержали 509 побед в одиночном и парном разрядах в общей сложности.
Россиянка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элиз Мертенс 7 ноября стала победительницей итогового турнира WTA в парном разряде. В финале проходившего в США турнира пара обыграла чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — 6:2, 4:6, 11:9.
— Мы в этом году одержали уже 509 побед в одиночном и парном разрядах. Такого вообще не было. Несмотря на закрытость календаря, среди 69 стран у нас столько побед на сегодня! А ведь год еще не окончен, так что еще будут! — сказал Тарпищев «Матч ТВ».