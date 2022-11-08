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36 минут назад

«Российские теннисисты в этом году одержали уже 509 побед. Такого вообще не было» — Тарпищев

Матч ТВ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что в текущем году российские теннисисты одержали 509 побед в одиночном и парном разрядах в общей сложности.

Российские теннисисты установили рекорд
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Россиянка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элиз Мертенс 7 ноября стала победительницей итогового турнира WTA в парном разряде. В финале проходившего в США турнира пара обыграла чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — 6:2, 4:6, 11:9.

— Мы в этом году одержали уже 509 побед в одиночном и парном разрядах. Такого вообще не было. Несмотря на закрытость календаря, среди 69 стран у нас столько побед на сегодня! А ведь год еще не окончен, так что еще будут! — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

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