Рублев примет участие в выставочном теннисном турнире в Саудовской Аравии

— Я с нетерпением жду встречи со многими лучшими игроками, так как это будет очень хорошей подготовкой к предстоящему сезону. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы показать высокий уровень тенниса и чтобы зрители получили удовольствие от проведенного времени, — приводит слова Рублева официальный сайт турнира.