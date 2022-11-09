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1 час назад

Россиянин Андрей Рублев подтвердил участие в выставочном теннисном турнире в Саудовской Аравии

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев подтвердил своё участие в выставочном турнире Diriyah Tennis Cup, который пройдет в Саудовской Аравии.

Рублев примет участие в выставочном теннисном турнире в Саудовской Аравии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Соревнования пройдут 8–10 декабря в Эр Рияде. Ранее на турнир заявились россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка, француз Гаэль Монфис и Александр Зверев из Германии.

— Я с нетерпением жду встречи со многими лучшими игроками, так как это будет очень хорошей подготовкой к предстоящему сезону. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы показать высокий уровень тенниса и чтобы зрители получили удовольствие от проведенного времени, — приводит слова Рублева официальный сайт турнира.

В среду участие в турнире подтвердил британец Кэмерон Норри. Имена еще пяти теннисистов, которые выступят на Diriyah Tennis Cup, станут известны позднее. Призовой фонд турнира превышает 3 млн долларов.

Теннис,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Доминик Тим,Стэн Вавринка,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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