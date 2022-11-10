Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева вместе выйти из группы на Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву будет сложно вдвоем выйти из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), однако у каждого спортсмена есть шанс на победу. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Соперниками Медведева и Рублева на групповом этапе Итогового турнира ATP стали грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. В другой группе сыграют норвежец Каспер Рууд, испанец Рафаэль Надаль, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

"Очень сложная группа, Медведеву и Рублеву будет сложно вдвоем выйти из группы, но шанс есть у каждого теннисиста, - сказал Ольховский. - Каждый из них показывает очень хороший теннис, если бы их разбили по разным группам, я бы сказал, что эта четверка имела хорошие шансы выйти в полуфинал. Ничего страшного не случилось, что игроки из одной страны попали в одну группу, это жеребьевка, такое случается на разных турнирах. Никогда раньше намеренно игроков из одной страны не разводили".

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас 5 ноября снялся с соревнований из-за травмы, полученной 4 ноября в четвертьфинальной встрече турнира серии "Мастерс" в Париже против датчанина Хольгера Руне. На Итоговом турнире ATP его заменил Фритц.

В турнире принимают участие восемь спортсменов, которые набрали наибольшее количество рейтинговых очков за сезон. В полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета.