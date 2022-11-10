Медведев встретится с Рублевым на старте итогового турнира ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев начнут выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) матчем друг с другом.
Встреча Красной группы между россиянами состоится 14 ноября, во второй игровой день турнира в Турине.
В квартете с Медведевым и Рублевым также сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.
Днем ранее первыми в одиночном разряде на корт выйдут норвежец Каспер Рууд и канадец Феликс Оже Аляссим, затем испанец Рафаэль Надаль встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Призовой фонд итогового турнира составит 14,75 миллиона долларов.