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59 минут назад

Медведев встретится с Рублевым на старте итогового турнира ATP

Матч ТВ

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев начнут выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) матчем друг с другом.

Медведев встретится с Рублевым на старте итогового турнира ATP
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча Красной группы между россиянами состоится 14 ноября, во второй игровой день турнира в Турине.

В квартете с Медведевым и Рублевым также сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.

Днем ранее первыми в одиночном разряде на корт выйдут норвежец Каспер Рууд и канадец Феликс Оже Аляссим, затем испанец Рафаэль Надаль встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Призовой фонд итогового турнира составит 14,75 миллиона долларов.

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