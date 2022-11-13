Ольховский: в матче между теннисистами Медведевым и Рублевым нет фаворита

Матчи на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) всегда проходят непредсказуемо, поэтому во встрече между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в первом туре группового этапа соревнований явного фаворита нет. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

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Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. Медведев и Рублев попали в одну группу с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. В первом туре россияне сыграют между собой, матч пройдет 14 ноября.

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"Матч покажет, кто сильнее. Встречи на итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублевым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублева есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко. Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на итоговом турнире после первого матча еще можно будет поправить свое положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече", - сказал Ольховский.

Медведеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев в четвертый раз сумел квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, в 2020 году он стал победителем соревнований, а в 2021 году проиграл в финале Звереву.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в дуэте с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. Рублев в третий раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP, ранее ему ни разу не удавалось преодолеть групповую стадию соревнований.