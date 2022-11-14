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34 минуты назад

Андрей Рублёв обыграл Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата ATP

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В Турине (Италия) на Итоговом чемпионате ATP – 2022 прошёл первый матч в рамках красной группы. В нём сошлись чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга россиянин Андрей Рублёв.

Рублев обыграл Медведева на старте Итогового чемпионата ATP
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Победу в поединке со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) одержал Рублёв. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Медведева 24 эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева, который брал титул на Итоговом в 2020-м.

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