Маррей рассказал об ужине с Федерером и Боргом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, как поужинал с 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером и 11-кратным чемпионом мэйджоров Бьорном Боргом. Это было на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре, где Маррей и Федерер играли за сборную Европы, а Борг был её капитаном.