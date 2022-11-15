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50 минут назад

Энди Маррей рассказал об ужине с Роджером Федерером и Бьорном Боргом

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, как поужинал с 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером и 11-кратным чемпионом мэйджоров Бьорном Боргом. Это было на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре, где Маррей и Федерер играли за сборную Европы, а Борг был её капитаном.

Маррей рассказал об ужине с Федерером и Боргом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Было довольно много суматохи и общения. Как-то вечером мы пошли на ужин с Роджером и Бьорном Боргом. И это был действительно весёлый вечер, хотя Бьорн провёл большую его часть подкалывая меня», — приводит слова Энди Hello.

Напомним, Федерер после Кубка Лэйвера закончил карьеру. Свой прощальный матч он сыграл в парном разряде, где его партнёром был 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

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