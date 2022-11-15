Стали известны новые подробности допуска Джоковича к Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович получит австралийскую визу, чтобы принять участие в Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации источников Guardian Australia, министр по делам иммиграции Эндрю Джайлз отменит трехлетний запрет на въезд в Австралию для серба, который был получен от предыдущего правительства. Отмечается, сейчас для въезда не требуется сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что 5 января 2022 года теннисист прибыл для участия в Australian Open, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации. Сам Джокович является противником прививок. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку властей не убедили причины медицинского отвода, а его австралийскую визу аннулировали.