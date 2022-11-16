Рублев проиграл Джоковичу в матче итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Турине.

Встреча Красной группы завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 35 летнего серба. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В заключительном матче групповой стадии Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым , Рублев — с греком Стефаносом Циципасом. Обе игры пройдут 18 ноября.

Джокович, в активе которого две победы, досрочно вышел в полуфинал итогового турнира.