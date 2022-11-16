ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Рублев проиграл Джоковичу в матче итогового турнира ATP

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Турине.

Рублев проиграл Джоковичу в матче итогового турнира ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча Красной группы завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 35 летнего серба. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В заключительном матче групповой стадии Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, Рублев — с греком Стефаносом Циципасом. Обе игры пройдут 18 ноября.

Джокович, в активе которого две победы, досрочно вышел в полуфинал итогового турнира.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители