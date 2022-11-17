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33 минуты назад

«Казалось, это никогда не закончится». Циципас высказался о победе над Медведевым

Чемпионат.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал важнейшую победу над Даниилом Медведевым в матче групповой стадии Итогового турнира ATP в Турине.

«Казалось, это никогда не закончится». Циципас о победе над Медведевым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это было очень утомительно. Я так рад, что преодолел это, победил и смог насладиться вместе с болельщиками. Это большая победа! Я очень горжусь своим выступлением. Мне казалось, что это никогда для меня не закончится. Когда он подавал, я чувствовал, что смогу взять несколько мячей, что мне представится возможность – так и произошло.

Для меня было здорово вернуться в матч. Я почувствовал себя заново рождённым! И каким же прекрасным образом удалось закончить эту игру», – приводит слова Циципаса ATP Finals.

Встреча Циципаса и Медведева с двумя тай-брейками продолжалась 2 часа и 21 минуту. Грек выиграл со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Российский теннисист после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.

Теннис,Даниил Медведев,
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