«Казалось, это никогда не закончится». Циципас о победе над Медведевым

«Это было очень утомительно. Я так рад, что преодолел это, победил и смог насладиться вместе с болельщиками. Это большая победа! Я очень горжусь своим выступлением. Мне казалось, что это никогда для меня не закончится. Когда он подавал, я чувствовал, что смогу взять несколько мячей, что мне представится возможность – так и произошло.



Для меня было здорово вернуться в матч. Я почувствовал себя заново рождённым! И каким же прекрасным образом удалось закончить эту игру», – приводит слова Циципаса ATP Finals.