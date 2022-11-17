Медведев объяснил поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP

«Ужасно, что не шла подача, особенно на таком быстром корте. Я потерял подачу в первом же гейме. Однако такое бывает. Иногда нужно время, чтобы войти в матч.



У меня не было брейк-пойнтов, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничал. Но мне следовало лучше играть и лучше подавать», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.