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24 минуты назад

Российский теннисист Медведев объяснил поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему уступил Стефаносу Циципасу во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP, проходящем в итальянском Турине.

Медведев объяснил поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу грека.

«Ужасно, что не шла подача, особенно на таком быстром корте. Я потерял подачу в первом же гейме. Однако такое бывает. Иногда нужно время, чтобы войти в матч.

У меня не было брейк-пойнтов, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничал. Но мне следовало лучше играть и лучше подавать», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Напомним, на старте турнира Даниил Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву.

В третьем туре группового раунда Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее обеспечил себе выход в полуфинал благодаря победе над Рублевым. Вторую путевку в плей-офф разыграют в очной встрече Циципас и Рублев.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о причинах поражения Андрея Рублева от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

Теннис,Даниил Медведев,Елена Веснина,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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