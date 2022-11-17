Медведев объяснил поражение от Циципаса на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему уступил Стефаносу Циципасу во втором туре группового турнира Итогового чемпионата ATP, проходящем в итальянском Турине.
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу грека.
«Ужасно, что не шла подача, особенно на таком быстром корте. Я потерял подачу в первом же гейме. Однако такое бывает. Иногда нужно время, чтобы войти в матч.
У меня не было брейк-пойнтов, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничал. Но мне следовало лучше играть и лучше подавать», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.
Напомним, на старте турнира Даниил Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву.
В третьем туре группового раунда Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее обеспечил себе выход в полуфинал благодаря победе над Рублевым. Вторую путевку в плей-офф разыграют в очной встрече Циципас и Рублев.
Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о причинах поражения Андрея Рублева от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.