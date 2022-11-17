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52 минуты назад

Энди Маррей объявил, что сыграет на Australian Open. Он пропустил три из последних пяти AO

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, что сыграет на Открытом чемпионате Австралии в январе 2023 года. За последние пять лет Маррей лишь дважды выступил на этом турнире. В 2019 году он проиграл в первом круге, а в 2022-м дошёл до второго раунда.

Энди Маррей объявил, что сыграет на Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня напряжённое расписание. Я начну сезон в Австралии, что всегда мне нравилось. Я сыграю там на турнире, а потом будет Aus

После этого я проведу ещё несколько турниров на харде. Затем, надеюсь, на грунте. А потом вернусь в Британию и начну готовиться к травяному сезону», — приводит слова Энди Tennis Buzz.

Высшее достижение Маррея на Australian Open — выход в финал. Он пять раз добирался до решающего матча, но ни разу не победил.

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