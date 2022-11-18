Организаторы Уимблдона разрешили теннисисткам надевать цветное нижнее белье

— Мы стремимся поддерживать игроков и прислушиваться к их отзывам о том, как они могут проявить себя наилучшим образом. Надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на игре, устранив потенциальный источник беспокойства, — сказала исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.