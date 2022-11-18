Организаторы Уимблдона разрешили теннисисткам надевать цветное нижнее белье

Организаторы Уимблдона внесли изменения в дресс код для игроков женщин, разрешив им использовать нижнее белье не белого цвета, сообщает пресс служба теннисного турнира.
Как отмечается, после обсуждения ситуации и консультаций с Женской теннисной ассоциацией (WTA), производителями одежды и медицинскими бригадами руководящий комитет решил изменить правило ношения белой одежды и позволить теннисисткам надевать цветное/темное белье. Требования к прочей одежде, аксессуарам и экипировке остаются без изменений.
— Мы стремимся поддерживать игроков и прислушиваться к их отзывам о том, как они могут проявить себя наилучшим образом. Надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на игре, устранив потенциальный источник беспокойства, — сказала исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.
Ранее правило относительно запрета на использование белья любого цвета, за исключением белого, критиковала, в частности, австралийская теннисистка Дарья Сэвилл.