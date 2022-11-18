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1 час назад

Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу, не подав на матч в третьем сете

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) в трёх сетах потерпел поражение от представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Медведев уступил Джоковичу, не сумев подать на матч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Серб выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Даниила Медведева 16 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.

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Россиянин вёл со счётом 5:4 в третьем сете, однако позволил Джоковичу сделать брейк. Новак вышел из группы с первого места и теперь в полуфинале встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев покидает турнир.

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