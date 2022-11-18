Медведев проиграл Джоковичу

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) не смог переиграть представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут.

Медведеву не удалось прервать серию из поражений, которая началась на турнире в Париже. Тогда россиянин уступил представителю Австралии Алексу де Минору. Затем Даниил приехал на Итоговый турнир, где не смог одолеть Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.