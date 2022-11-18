Медведев проиграл все три матча на Итоговом турнире АТР

Теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в третьем матче группового этапа, завершив Итоговый турнир АТР, который проходит в Турине, без побед. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, Джокович выиграл первый сет со счетом 6:3. Из второй партии победителем вышел Медведев — 7:6. Итог матча определил третий сет, он закончился тай-брейком, но уже в пользу серба — 7:6. Общее время игры составило 189 минут.

Стоит отметить, что Джокович потерпел поражение во всех трех матчах турнира. Каждая встреча оканчивалась тай-брейками. Таким образом Медведев занял последнее место в Красной группе и выбыл из состязания без побед.