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27 минут назад

Медведев проиграл все три матча на Итоговом турнире АТР

Елена Прошина

Теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в третьем матче группового этапа, завершив Итоговый турнир АТР, который проходит в Турине, без побед. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведев проиграл все три матча на Итоговом турнире АТР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Джокович выиграл первый сет со счетом 6:3. Из второй партии победителем вышел Медведев — 7:6. Итог матча определил третий сет, он закончился тай-брейком, но уже в пользу серба — 7:6. Общее время игры составило 189 минут.

Стоит отметить, что Джокович потерпел поражение во всех трех матчах турнира. Каждая встреча оканчивалась тай-брейками. Таким образом Медведев занял последнее место в Красной группе и выбыл из состязания без побед.

Надаль опубликовал пост после вылета с Итогового турнира ATP

Джокович же, став победителем всех трех матчей турнира, обеспечил себе выход в полуфинал соревнований.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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