Рублева назвали самым прожорливым в АТР-туре

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на публикацию СМИ, в которой его назвали самым прожорливым игроком в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который не следит за своим питанием и ест нездоровую еду.
Итальянская газета La Stampa опубликовала материал, в котором Джанлука Бернарди, менеджер ресторана в спортивном комплексе, где проходит Итоговый турнир АТР, назвал россиянина самым прожорливым в туре, рассказав, что как-то Рублев, сидя на улице при температуре +8, заказал на завтрак три чашки капучино и креветки на гриле.
"Это какая-то запредельная ерунда. АТР должна что-то предпринять, ведь это неприемлемо. Я ем и пью капучино, как любой другой обычный человек. Такое не может случаться в ресторане теннисного турнира. Я бы не сказал, что мой рацион хороший, но и плохим его тоже не считаю", - цитирует Рублева Sportskeeda.
Рублев, который является седьмой ракеткой мира, впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира, одержав в групповом раунде победы над соотечественником Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Он занял в группе второе место, а первым стал серб Новак Джокович, соперником которого по полуфиналу станет американец Тейлор Фритц. Российский теннисист в третий раз участвует в итоговом турнире ATP. В 2020 и 2021 годах он не смог выйти из группы.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на призывы отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира в Катаре из-за систематического нарушения в стране прав женщин. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Ирана сыграет в группе с Англией, США и Уэльсом. Всего в финальной стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.