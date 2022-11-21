Джокович получит рекордные призовые за Итоговый турнир ATP

За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимальные 1500 рейтинговых очков. Благодаря победе в понедельник он поднимется на три места в рейтинге 52 недель ATP и завершит год в топ-5.