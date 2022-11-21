Ник Кирьос — Новаку Джоковичу: "Поздравляю, бро"

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Он поздравил его с победой на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). В финальном матче Джокович со счётом 7:5, 6:3 победил норвежского теннисиста Каспера Рууда.