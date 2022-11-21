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3 часа назад

Ник Кирьос — Новаку Джоковичу: поздравляю, бро

Чемпионат.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Он поздравил его с победой на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). В финальном матче Джокович со счётом 7:5, 6:3 победил норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Ник Кирьос — Новаку Джоковичу: "Поздравляю, бро"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поздравляю, бро», — написал Кирьос в комментариях к посту Джоковича в социальных сетях.

Напомним, победа позволила Джоковичу выйти на пятое место в рейтинге ATP.

Рейтинг ATP. 21 ноября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.

5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.

6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.

7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065.

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.

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