«Психологические трюки Кириоса – это не по правилам, не по-мужски»

– Нет, раньше такого не было. Девочки больше любили такие хитрости, как позвать врача, переодеться. Таким путем пытались сбить друг друга. Открыто в лицо никто ничего не делал. Но когда ты на корте, тебя переполняют эмоции, ты неправильно можешь эти действия понять, интерпретировать. В моей карьере такого не было. Проще быть дружелюбной. Если не хочешь общаться с кем-то, держишься просто на расстоянии, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».