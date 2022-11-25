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1 час назад

Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних

Газета.Ruиещё 1

Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчиньский принял решение уйти в отставку после поступивших в его адрес обвинений в изнаcилованиях и растлении малолетних. Об этом сообщило правление ассоциации.

Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних
Фото: Газета.руГазета.ру

«В ходе заcедания правления Польcкой аccоциации тенниcа, которое cоcтоялоcь 24 ноября 2022 года, Мироcлав Cкшипчиньcкий подал заявление о немедленном уходе c должноcти предcедателя аccоциации тенниcа. Отcтавка была принята единоглаcно», — говорится в заявлении правления.

Дариуш Лукашевский, экс-заместитель Скшипчиньского, назначен новым главой Польской ассоциации тенниса.

Напомним, 22 ноября стало известно, что депутат парламента Польши Катажина Котула обвинила Скшипчиньского, который был ее тренером, когда ей было 13-14 лет, в растлении и изнасиловании несовершеннолетних игроков и назвала себя одной из жертв.

Позже польская теннисистка Ига Швентек призвала провести расследование в отношении главы ассоциации.

Ранее сообщалось, что тренера из Костромы осудили за совращение несовершеннолетних футболисток на 5,5 лет.

Теннис,
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