Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в растлении малолетних

Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчиньский принял решение уйти в отставку после поступивших в его адрес обвинений в изнаcилованиях и растлении малолетних. Об этом сообщило правление ассоциации.

Напомним, 22 ноября стало известно, что депутат парламента Польши Катажина Котула обвинила Скшипчиньского, который был ее тренером, когда ей было 13-14 лет, в растлении и изнасиловании несовершеннолетних игроков и назвала себя одной из жертв.