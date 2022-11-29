Теннисист Медведев поделился эмоциями от рождения ребенка

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от рождения первого ребенка, передает diriyahtenniscup.com. В октябре теннисист впервые стал отцом, его супруга Дарья родила дочь, которую пара назвала Алисой.
"Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции. Быть отцом – потрясающий опыт. Раньше мне многие говорили, что я пойму это только когда сам стану отцом. И теперь я правда понимаю. Это очень весело. Я так счастлив и благодарен своей жене", - рассказал теннисист.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли позиции в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), опубликованном на официальном сайте организации. Экс-первая ракетка мира Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового раунда Итогового турнира АТР, прошедшего в итальянском Турине, и в итоге опустился с пятого места на седьмое. Рублев, проигравший в полуфинале Итогового турнира норвежцу Касперу Рууду, теперь располагается ниже на одну строчку — в предыдущей версии рейтинга он был седьмым, а сейчас занимает восьмую позицию.