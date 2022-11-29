Теннисист Медведев поделился эмоциями от рождения ребенка

"Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции. Быть отцом – потрясающий опыт. Раньше мне многие говорили, что я пойму это только когда сам стану отцом. И теперь я правда понимаю. Это очень весело. Я так счастлив и благодарен своей жене", - рассказал теннисист.