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1 час назад

Виктория Азаренко: «Всегда удивлялась, почему люди высказывают мнения по поводу чужих жизней, когда их никто не спрашивает?»

Sports.ru

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Виктория Азаренко высказалась о людях, которые комментируют жизнь других.

Теннисистка Азаренко жестко раскритиковала комментаторов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Всегда удивлялась, почему люди высказывают предложения или мнения по поводу чужих жизней, которые не имеют к ним никакого отношения, и когда их никто не спрашивает?

Я понимаю, когда вы высказываетесь по общему вопросу, который влияет лично на вас или вашу семью, окружение и т.д. Но о жизни другого человека и о том, что ему нужно делать? Может, подождать, пока вас спросят?» – написала Азаренко в твиттере.

Теннис,Виктория Азаренко,
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