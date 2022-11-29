Теннисистка Азаренко жестко раскритиковала комментаторов

Я понимаю, когда вы высказываетесь по общему вопросу, который влияет лично на вас или вашу семью, окружение и т.д. Но о жизни другого человека и о том, что ему нужно делать? Может, подождать, пока вас спросят?» – написала Азаренко в твиттере.