Хуан-Карлос Ферреро высказался о работе с Александром Зверевым

Работа с Сашей Зверевым была не такой простой для меня, другая культура — он иначе понимает, как это быть профессионалом. Мне нужно было немного освежиться и поработать с кем-то, кто был бы похож на меня и хотел того же для будущего. В Карлосе я нашёл это», — приводит слова Ферреро Eurosport.