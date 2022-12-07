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7 часов назад

The Telegraph: российские теннисисты могут получить допуск к Уимблдону в 2023 году

Газета.Ruиещё 9

Российские теннисисты в 2023 году могут получить допуск к Уимблдону, сообщает британская газета The Telegraph. По ее информации, организаторы турнира Большого шлема могут пересмотреть свою позицию по участию россиян и белорусов в соревнованиях на территории Великобритании. Российские и белорусские теннисисты в случае получения допуска будут выступать в нейтральном статусе. Издание отмечает, что организаторы Уимблдона устали бороться с остальным теннисным миром. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала Британскую теннисную ассоциацию (LTA) за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA). Российские теннисисты имеют право выступать на соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, однако за несколько недель до старта Уимблдона в Британии было принято решение о их недопуске на турнир Большого шлема. Решение вызвало резонанс среди теннисной общественности, а также недовольство ATP и WTA, лишивших Уимблдон рейтинговых очков. Ранее бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира в Катаре.

The Telegraph: российские теннисисты могут получить допуск к Уимблдону в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Теннис,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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