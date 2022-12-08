Медведев получил травму в игре со Зверевым

«По-моему, из-за песка это нормально – мы же в пустыне. Я бежал за укороченным, ненамеренно проскользил – потому что когда ты скользишь намеренно, травмироваться трудно – и колено ударилось об икру, со всей силы. Как когда в футболе кто-то бьет коленом в икру. Было очень больно, особенно первые несколько минут. И забавно, что ходить мне было больно, а при беге я ничего не чувствовал», — сказал Медведев на корте после матча.