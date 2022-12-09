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1 час назад

Медведев: знаю, что могу победить любого теннисиста в мире

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Cедьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил итоги сезона-2022.

Медведев: знаю, что могу победить любого теннисиста в мире
Фото: BetassistBetassist

«Знаю, что могу показывать хороший теннис, в благополучный день побеждать любого теннисиста в туре и способен выигрывать турниры «Большого шлема». В 2021 году в Нью-Йорке я обыграл Новака Джоковича, когда он шёл на «Календарный шлем». Понимаю, что у меня есть всё для успеха. Просто сейчас мне нужно найти способ делать это чаще, чем в 2022 году», — приводит слова Медведева Eurosport.

24 февраля в рамках турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) Медведев победил испанца Пабло Андухара и пробился в четвертьфинал соревнований. При этом первая ракетка мира Новак Джокович проиграл свой матч и вылетел из турнира в Дубае, что позволило Даниилу обойти серба по очкам и с 28 февраля в первые в карьере стать первой ракеткой мира. В сумме россиянин пробыл на вершине рейтинга ATP 16 недель.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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