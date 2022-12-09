Медведев: знаю, что могу победить любого теннисиста в мире

«Знаю, что могу показывать хороший теннис, в благополучный день побеждать любого теннисиста в туре и способен выигрывать турниры «Большого шлема». В 2021 году в Нью-Йорке я обыграл Новака Джоковича, когда он шёл на «Календарный шлем». Понимаю, что у меня есть всё для успеха. Просто сейчас мне нужно найти способ делать это чаще, чем в 2022 году», — приводит слова Медведева Eurosport.