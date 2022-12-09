«Этот год один из лучших для российского тенниса. И я вам объясню почему. На сегодня у нас 586 победителей турниров в 72 странах мира. И это еще не предел, потому что год продолжается. Считаются все международные соревнования от 13 лет до взрослых спортсменов.



В этом году есть победа на итоговом турнире от пары Кудерметовой. Она еще и стала второй в рейтинге по парам. И девятой в одиночном рейтинге. После долгого перерыва у нас в десятке две девочки и два парня. Такого никогда не было. Каждый год невозможно выигрывать, но несмотря на это, у нас не провалились резервы», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».