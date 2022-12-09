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1 час назад

Немец Зверев по ошибке сыграл под российским флагом

Елена Прошина

Немецкий теннисист Александр Зверев из-за ошибки организаторов на выставочном турнире, который прошел в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сыграл под флагом России. Символ РФ рядом с его фамилией оказался на электронном табло. Об этом сообщает «РБК».

Немецкий теннисист сыграл под российским флагом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ошибка произошла в полуфинальном матче турнира, где Зверев в паре с австрийцем Домиником Тимом играл против итальянца Маттео Берреттини и россиянина Андрея Рублева. При этом на электронном табло рядом с фамилией первого оказался флаг России, у Тима — Италии.

Матч завершился победой Рублева и Берреттини. Счет игры составил 6:3, 7:6 (7:3).

Отец Зверева Александр является советским теннисистом. Однако в 1991 году он вместе с женой и старшим сыном переехал в Германию.

Теннис,Доминик Тим,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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