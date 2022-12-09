Немецкий теннисист сыграл под российским флагом

Немецкий теннисист Александр Зверев из-за ошибки организаторов на выставочном турнире, который прошел в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сыграл под флагом России. Символ РФ рядом с его фамилией оказался на электронном табло. Об этом сообщает «РБК».

Ошибка произошла в полуфинальном матче турнира, где Зверев в паре с австрийцем Домиником Тимом играл против итальянца Маттео Берреттини и россиянина Андрея Рублева. При этом на электронном табло рядом с фамилией первого оказался флаг России, у Тима — Италии.

Матч завершился победой Рублева и Берреттини. Счет игры составил 6:3, 7:6 (7:3).