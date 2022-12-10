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44 минуты назад

Медведев проиграл Фритцу в финале выставочного турнира в Эр-Рияде

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оссийский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финале на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Соперником Медведева был американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.

Медведев проиграл Фритцу в финале выставочного турнира в Эр-Рияде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фритц оказался сильнее россиянина со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Американский теннисист выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. У Даниила Медведева десять эйсов, одна двойная ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

Напомним, в полуфинале соревнований Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку, а Тейлор Фритц в 1/2 финала оказался сильнее британца Кэмерона Норри.

Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.

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