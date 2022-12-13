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23 минуты назад

«Неправда, что помощи нет». Перспективная юниорка оценила работу Федерации тенниса России

Чемпионат.com

Российская теннисистка Ксения Зайцева высказалась о поддержке со стороны Федерации тенниса России.

Перспективная юниорка оценила работу Федерации тенниса России
Фото: СоцсетиСоцсети

«Какую роль в карьере играет федерация тенниса? Они оплачивали «Шлемы» — это билеты, проживание, которое иногда бесплатно, а иногда нет. Туда же едет прикреплённый за этим возрастом капитан, он формирует команду: несколько девочек по рейтингу — кто выше. Это, допустим, четыре-восемь человек. Грубо говоря, оплачивают семь человек, восьмого уже оплачивать не будут. Помощь есть, она не покрывает всё, но какие-то вещи. Это приятно на самом деле. Иногда это работает так: «О, вы поехали на «Ролан Гаррос». Потом выясняется, что нам могут возместить билеты. Какая-то компенсация есть, но она не покрывает всё. Они ведут игроков, но на каждого своя небольшая сумма. Есть контракты, которые продлевают или замораживают, потому что смутные времена. Говорят, федерация не помогает? Это тоже неправда. Помощь есть, уже приятно», – сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Теннис,София Колодкина,Ксения Зайцева,
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