Касаткина: хочу развивать спорт в моей стране

25-летняя российская теннисистка, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина сообщила, что по окончании профессиональной карьеры намерена заняться благотворительностью.

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«Я хочу развивать спорт в моей стране. Мне хочется создать отличные условия, чтобы спорт стад доступным и родителям не приходилось вечно думать, где занять денег или куда переехать, чтобы их ребенок и дальше занимался любимым

Когда я начинаю об этом думать, внутри меня разжигается огонь. Хочется верить, что к тому моменту люди не буду мешать остальным заниматься хорошими и полезными делами, а в спортивных магазинах снова будут качественные бренды», — написала теннисистка в телеграм-канале.

В 2022 году Касаткина выиграла два турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и впервые в карьере приняла участие в Итоговом турнире WTA. Россиянка завершила сезон на восьмой позиции мирового рейтинга.