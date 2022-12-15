ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
2 часа назад

Касаткина: хочу развивать спорт в моей стране

Betassist

25-летняя российская теннисистка, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина сообщила, что по окончании профессиональной карьеры намерена заняться благотворительностью.

Касаткина: хочу развивать спорт в моей стране
Фото: BetassistBetassist

«Я хочу развивать спорт в моей стране. Мне хочется создать отличные условия, чтобы спорт стад доступным и родителям не приходилось вечно думать, где занять денег или куда переехать, чтобы их ребенок и дальше занимался любимым

Когда я начинаю об этом думать, внутри меня разжигается огонь. Хочется верить, что к тому моменту люди не буду мешать остальным заниматься хорошими и полезными делами, а в спортивных магазинах снова будут качественные бренды», — написала теннисистка в телеграм-канале.

В 2022 году Касаткина выиграла два турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и впервые в карьере приняла участие в Итоговом турнире WTA. Россиянка завершила сезон на восьмой позиции мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2023 году, но только в нейтральном статусе.

Теннис,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители