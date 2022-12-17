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1 час назад

Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Чемпионат.comиещё 3

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмое место в рейтинге ATP) одержал уверенную победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.

Рублев обыграл Алькараса в полуфинале турнира в Абу-Даби
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Алькараса три эйса и одна двойная ошибка. Рублёв три раза подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) российский теннисист встретится с четвертой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).

Теннис,Борны Чорич,Андрей Рублев,
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