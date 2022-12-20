Томми Хаас высказался о вероятности возвращения Серены Уильямс в WTA-тур

Напомним, Уильямс провела год вне игры из-за травмы и недостаточной мотивации, однако решила возобновить карьеру, выступив в этом году на Уимблдоне и проиграв там в первом раунде. Также она выступила на Canadian Open и на турнире в Цинциннати в рамках подготовки к Открытому чемпионату США. На US Open Уильямс одержала две победы, после чего уступила Айле Томлянович в трёх сетах. Изначально Серена заявила, что это будет её прощальный турнир, но потом намекала, что может передумать.