Источник: Новак Джокович прилетел в Австралию

Победитель 21 турнира «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в серии турниров. Об этом сообщает Tennis365.

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Сообщается, что Новак Джокович приземлился в Австралии и намерен начать свой сезон турниров категории ATP-250 в Аделаиде.

Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная ему временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м.