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33 минуты назад

Источник: Новак Джокович прилетел в Австралию

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Победитель 21 турнира «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в серии турниров. Об этом сообщает Tennis365.

Источник: Новак Джокович прилетел в Австралию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что Новак Джокович приземлился в Австралии и намерен начать свой сезон турниров категории ATP-250 в Аделаиде.

Напомним, в 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная ему временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м.

В этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись. Также серб стал победителе Итогового турнира, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3.

Теннис,Новак Джокович,
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