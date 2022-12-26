Блинкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Россиянка Анна Блинкова переместилась с 74 го на 73 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Блинкова не участвовала в турнирах. Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина, располагающаяся на восьмой позиции, Вероника Кудерметова идет девятой. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рекордное падение среди игроков из первой сотни совершила китаянка Чжу Линь, опустившаяся с 63 й на 84 ю позицию.