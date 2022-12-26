Блинкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Россиянка Анна Блинкова переместилась с 74 го на 73 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Блинкова не участвовала в турнирах. Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина, располагающаяся на восьмой позиции, Вероника Кудерметова идет девятой. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рекордное падение среди игроков из первой сотни совершила китаянка Чжу Линь, опустившаяся с 63 й на 84 ю позицию.
Рейтинг WTA на 26 декабря:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11085 очков2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 50553 (3). Джессика Пегула (США) — 46914 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 43755 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 39256 (6). Мария Саккари (Греция) — 38717 (7). Кори Гауфф (США) — 36468 (8). Дарья Касаткина — 34359 (9). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 279510 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661…19 (19). Екатерина Александрова — 191020 (20). Людмила Самсонова — 1910…43 (43). Анастасия Потапова — 1119…58 (58). Анна Калинская — 886…73 (74). Анна Блинкова — 794…94 (94). Камилла Рахимова — 661…100 (100). Варвара Грачева (все — Россия) — 630.