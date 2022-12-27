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36 минут назад

Райлли Опелка предсказал, что всем теннисистам разрешат играть на Уимблдоне — 2023

Чемпионат.comиещё 1

38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в своих социальных сетях сделал прогноз, что все теннисисты будут допущены на Уимблдон в 2023 году.

Опелка предсказал, что всем теннисистам разрешат играть на Уимблдоне — 2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Большое предсказание на 2023 год? Всем разрешат играть на Уимблдоне», — написал Опелка в социальных сетях.

Напомним, что Уимблдон в 2022 году пропустили теннисисты из России и Беларуси из-за решения британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA). В связи с этим WTA и ATP не начисляла очки остальным участникам. Не так давно ATP вовсе оштрафовала LTA на $ 1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам.

Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).

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