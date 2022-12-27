Мать Рублева прокомментировала высказывание сына о смене гражданства

«Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы», – приводит слова Марьенко «РИА Спорт».