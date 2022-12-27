Мать Рублева прокомментировала высказывание сына о смене гражданства

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, прокомментировала высказывание своего сына о возможной смене гражданства.
«Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы», – приводит слова Марьенко «РИА Спорт».
Этим летом Рублев вместе с Дарьей Касаткиной дал интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, в котором допустил возможную смену гражданства в случае полного отстранения россиян от турниров. То же мнение выразила и Дарья.
После начала спецоперации на Украине глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах порекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований. Так поступили не все организации.
В Международной федерации тенниса (ITF) принимать радикальных решений не стали. Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на соревнованиях под эгидой ATP и WTA, но под нейтральным флагом. Россияне также не могут участвовать в командных соревнованиях.