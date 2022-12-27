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1 час назад

Мать Рублева рассказала, что Андрей думает о смене гражданства

Спорт день за днем

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, прокомментировала высказывание своего сына о возможной смене гражданства.

Мать Рублева прокомментировала высказывание сына о смене гражданства
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы», – приводит слова Марьенко «РИА Спорт».

Этим летом Рублев вместе с Дарьей Касаткиной дал интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, в котором допустил возможную смену гражданства в случае полного отстранения россиян от турниров. То же мнение выразила и Дарья.

После начала спецоперации на Украине глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах порекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований. Так поступили не все организации.

В Международной федерации тенниса (ITF) принимать радикальных решений не стали. Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на соревнованиях под эгидой ATP и WTA, но под нейтральным флагом. Россияне также не могут участвовать в командных соревнованиях.

Теннис,Марина Марьенко,Виктор Кравченко,Томас Бах,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
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