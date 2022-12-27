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1 час назад

Мать Рублева ответила на вопрос о смене гражданства теннисистом

Никита Бородкин

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко ответила на вопрос о смене гражданства ее сыном. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что сейчас спортсмен не думает об этом.

Напомним, что в июле Рублев в интервью блогеру Вите Кравченко рассказал, что допускает смену спортивного гражданства в будущем. По его словам, он рассматривает этот вариант как один из способов выхода из ситуации, при которой россиян перестанут допускать на значимые турниры.

Российским спортсменам начали отказывать в смене спортивного гражданства

«Нужно просто внимательно проанализировать каждую фразу из нашумевшего интервью. Ведь Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы», — сказала Марьенко.

Напомним, что сейчас россияне продолжают выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Вместе с тем спортсменов не допустили к участию в Уимблдоне из-за решения властей Великобритании. Также российским теннисистам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Теннис,Видео,Марина Марьенко,Андрей Рублев,
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