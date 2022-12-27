Мать Рублева ответила на вопрос о смене гражданства теннисистом

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко ответила на вопрос о смене гражданства ее сыном. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что сейчас спортсмен не думает об этом.

Напомним, что в июле Рублев в интервью блогеру Вите Кравченко рассказал, что допускает смену спортивного гражданства в будущем. По его словам, он рассматривает этот вариант как один из способов выхода из ситуации, при которой россиян перестанут допускать на значимые турниры.

«Нужно просто внимательно проанализировать каждую фразу из нашумевшего интервью. Ведь Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы», — сказала Марьенко.