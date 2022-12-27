Симон — участникам Australian Open: я вам не завидую

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Жиль Симон опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил радость от того, что ему не предстоит ехать в январе на Открытый чемпионат Австралии.

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«Первый день рождения дома за 20 лет. Я вижу, что вы все собираетесь в Австралию, и я вам не завидую, аха-ха. Наслаждайтесь и получайте удовольствие!» — написал француз.

Отметим, что сегодня Симону исполнилось 38 лет. Он является победителем 14 турниров ATP в одиночном разряде и финалистом Кубка Дэвиса 2010 года в составе национальной команды Франции.