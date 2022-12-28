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45 минут назад

Мыскина рассказала, как играла в теннис в паре с Дзюбой

Матч ТВиещё 5

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина в интервью «Матч ТВ» отметила хороший уровень игры в теннис экс футболистов сборной России Артема Дзюбы и Дмитрия Булыкина.

Мыскина рассказала, как играла в теннис в паре с Дзюбой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Мыскина завершила карьеру в 2007 году. Она является первой в истории теннисисткой из стран бывшего СССР, выигравшей турнир Большого шлема в женском одиночном разряде.

— В свое время общались с Артемом Дзюбой — в теннис играли, — сказала Мыскина «Матч ТВ». — Кстати, он очень хорошо играет.

— Артем Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле?

— Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как то играли микст: я с Артемом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить.

— Кто тогда выиграл?

— Хороший вопрос… К сожалению, вроде бы они. Кстати, Дима Булыкин тоже очень хорошо играет в теннис. Мне кажется, его иногда не приглашают на любительские турниры, потому что он для них слишком хорош.

— Если поставить друг против друга Дзюбу и Булыкина в одиночном разряде, что получится?

— А вот это интересно, я бы тоже с удовольствием посмотрела на это (смеется).

— В «Зените» Дзюба был главным по юмору. На корте так же?

— За кортом. А на нем Артем очень серьезен и точно так же хочет победить, бьется, борется, не любит проигрывать. А вне корта с ним можно смеяться и веселиться до упаду.

Теннис,Артем Дзюба,Анастасия Мыскина,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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