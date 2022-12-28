Мыскина о санкциях к российскому спорту: больно и обидно

Бывшая теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о международных санкциях к российскому спорту, а также выступлениях российских теннисистов в нейтральном статусе.
«Безусловно, теннису повезло по сравнению с другими видами. Любой спортсмен хочет выступать. Когда я вижу, что ребята из других видов не имеют такой возможности, мне очень больно и обидно.
Вижу, как в теннисе ребята общаются в туре, как это было на турнире в Петербурге — самое главное, что все нормально друг к другу относятся. Они знакомы много лет и прекрасно понимают, что теннисист спортсмен каким был, таким и остался», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.
После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе.